獅王業績：王冬勝指亞洲為集團核心　對區內員工影響微

消息透露，滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝發內部電郵予亞洲區同事，指儘管備受陰霾困擾，去年亞洲區表現仍然不錯，區內經調整除稅前盈利按年增長6%，至186億美元；而香港的經調整除稅前盈利則增長5%，並於去年增加25.5萬個新客戶，代表客戶對滙豐銀行及香港於困難年頭仍都充滿信心。

根據滙控臨時行政總裁祈耀年計劃，王冬勝表示，滙控正進行調整以專注於高增長的業務和地區，並簡化結構及降低成本。該行將透過投資具潛力地區以實現增長，意味於未來3年內，風險加權資產將從表現欠佳的市場，重新分配給亞洲和中東。

他指，亞洲區為集團核心，未來將於整體資本中佔有更大比例。祈耀年強調的五個增長領域中，其中三個包括繼續擴大於大中華區的業務、發展東南亞的區域批發銀行業務能力、並增強於亞洲的財富管理能力，以服務蓬勃發展的中產階級。該行亦打算增加亞洲區內的結構性貿易和支付流量份額，並擴大債務融資範圍。

他表示，隨着該行新集團結構變化及部分服務中心採用自動化處理工作，部分職位將會流失，惟集團會繼續投資於業務增長，故對亞洲員工總數的影響將非常輕微。集團長遠的願景是擁有自動化系統來執行常規銀行業務，以便其他員工專注為客戶提供增值服務。

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