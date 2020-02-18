畢馬威料港府今年財赤477億元　明年或擴大

早前財政司司長陳茂波預警，香港今個財年將出現十五年來首次財赤。會計師行畢馬威估計，19/20財年將會出現477億港元財政赤字。該行中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗指出，政府推出的一系列紓困措施不會即時入帳，企業的盈利稅收亦需待下個財年方知曉，換言之，明年財赤可能再度擴大，但現時仍難言具體數字。

梁解釋，該行現時估計的477億元財政赤字，是經考慮新增紓困措施和經常性開支增加，以及收入預測減少，包括賣地收入將較預期減約120億元、利得稅和薪俸稅收將減約213億元、印花稅將減約30億元等。

梁表示，不會對赤字太過悲觀，皆因政府的財政儲備尚穩健。該行預測，至今年三月底止，港府財政儲備約11,232億元。她又指，目前即使港府處於零收入狀態，仍可支撐經常性開支31個月。

問到政府應否推出「千億規模」紓困措施，該行另一中國企業稅務諮詢合夥人何家輝回應指，過去兩年經濟環境較好，財爺每年仍「派糖」約400至500億元。現時香港經濟轉差，倘政府「勒住荷包」，經濟亦難以復甦，港府有達萬億的財政儲備，相信當局有能力推出大規模的紓困措施。

何續指，當局首要任務應該在企業和市民的現金流上推出即時措施，包括在本年度為合資格企業提供一次性「負稅率」 措施，按本年度首一百萬元稅務虧損提供一次性補貼、提供稅務虧損轉回等。其次，在短中期措施上，建議可向市民派發1萬元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂。

－－－－－－