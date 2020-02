調查：香港行政人員低估「企業信譽」重要性

全球領先的國際公關顧問及市場營銷公司萬博宣偉(Weber Shandwick)發布的調查指出,企業信譽是一項會影響到公司盈利的重要資產,但香港的企業行政人員或許低估了其重要性。

在名為《2020年企業信譽狀況:引領全方位推動時代》(The State of Corporate Reputation in 2020: Navigating the Omnidriver Era)的調查發現,亞太區的行政人員平均認為,企業的整體信譽佔其市場價值61%,但對香港行政人員而言,有關比率只佔47%。

Weber Shandwick亞太區行政總裁Baxter Jolly表示,有充分證據顯示,信譽是企業成功經營的重要因素,調查證實與全球及亞洲其他地區相比,香港的企業相對地忽視信譽的價值。調查亦顯示,受訪者選出了20多項對維持公司信譽來說非常重要的因素,而部分更令人意想不到。

Weber Shandwick與KRC Research合作進行的《2020年企業信譽狀況:引領全方位推動時代》調查,在網上訪問了2,227名任職高收入公司的行政人員,他們來自全球22個市場,其中亞太區市場包括澳洲、中國、香港特別行政區、印度、印尼、日本、新加坡及南韓。除了企業信譽外,是次調查亦涵蓋企業文化、行政總裁行動主義、僱員行動主義、危機及風險。其餘有關這些範疇的報告將陸續出版。

受訪的行政人員須就着20多項因素評分,評估每項因素對公司信譽的重要性,結果顯示,全球的行政人員對於每項因素的評分均十分接近,而且至少一半受訪者都對全部23項因素給予相當高的評分。如此接近的現象,反映出國際企業不能只再着眼於數項因素,反而應該同等重視所有能維持公司信譽的因素。無論是員工及產品質素,以至財政表現及企業文化,這一切都與現今的企業信譽息息相關。

調查的另一項重大發現是大部分企業的信譽危機都是源於企業本身,這亦是其中一個可以解釋到,為何企業信譽愈來愈受多方面因素影響的原因。在全球眾多表示其公司在過去2至3年,曾經歷信譽危機的受訪者當中,有高達84%的香港受訪者(全球比率為76%)認為,這些危機其實是可以避免的。在防不勝防的商業環境中,特別是亞太區的企業在建立和維護自己的信譽時,必須確保對所有因素保持高度警惕。

企業信譽是企業管理層所關注的議題。在香港,每10位行政人員中,便有9位(90%)認為公司的信譽,對其董事會成員至關重要(全球比率為91%),當中34%更認為,公司的信譽對其董事會極為重要。

儘管信譽如此重要,卻只有約一半(55%)的香港行政人員表示,其公司領導層有量度或監察公司的信譽,數字遠低於亞太地區(74%)和全球(71%)的平均水平。這顯示出不同市場的主要持份者,對於評估公司市場地位的重要性存在落差。當被問及信譽可以如何被量度時,全球受訪者一般會以員工滿意度或投入度、銷售和財務業績,以及不同持份者的意見調查等作為量度準則。有了這些資料,公司便可找出方法評估和改善公司的業務。

信譽是全球商業領袖的重要溝通點。約七成人(69%)表示在過去一年內,公司高級管理層曾向員工提及公司的信譽。但相同數據在香港的比例僅為50%,意味市場錯失了鞏固公司文化和員工忠誠度的良機。這些都是公司在動盪時期或保持長遠穩定時的重要資產。

------