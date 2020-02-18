新冠肺炎：中國金屬出口商面臨訂單取消及賠違約金

中國國際貿易促進委員會冶金行業分會表示，隨着新冠病毒疫情影響蔓延，內地企業開工期不斷延長，工作場地也從辦公室搬到家裏。據近日調查，疫情對外向型企業為主的冶金企業影響嚴重，由生產、物流、經營、出口及商務交往等均困難重重。

受疫情影響，包括來自土耳其、中東、北非，俄羅斯等海外客戶，已通過郵件通知停止接收內地企業出口產品，或要求暫停採購內地冶金產品，這將嚴重影響後續合約成交，甚至後期可能會出現訂單空窗期。

部分印度客戶看到內地生產企業不能及時交貨，更要求內地企業按合約賠付違約金。與此同時，正在投標或詢價中的合約，亦面臨技術、商務交流等被迫中斷的問題。印度企業往往會在每年3月份制訂未來一年的採購計劃，但基於疫情因素，內地企業將會損失慘重。

冶金貿促會已向主管單位及相關部門反映企業困難，並建議對外應盡快消除疑慮，特別是消除對內地產品、人員健康、與商務人員交往等的疑慮；對內則盡快推進安全有序復工，恢復正常生產及物流；針對外貿企業與海關、貿促會、銀行等部門對接的問題，建議有關部門統一協調相關銀行、港務、船務等單位，採取合理措施等。

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