國泰預告業績遜去年　股價急挫逾3%

受消息拖累，國泰航空股價現報10.18港元，急跌3.05%。

受消息拖累，太古股價現報74.1元，跌1.27%。

按國泰航空周一公布的1月份營運數據，國泰系兩家航空公司在1月共載客約301萬人次，按年跌3.8%，已連續6個月錄得按年下跌；乘客運載率跌1.3個百分點至84.7%。當中，來港客運量較去年同期減少40%。

同期運載的貨物及郵件合共約15.19萬公噸，按年減少8.9%，更是連續15個月錄得按年下跌；貨物運載率下跌1.4個百分點至60.2%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，內地新冠肺炎疫情在農曆新年假期後段愈見嚴峻，旅遊需求大幅下滑，隨着全球更多政府對內地旅客實施入境限制，部分措施亦包括香港旅客，很多乘客陸續取消機位預訂。國泰就2月及3月，已削減約四成的網絡客運運力，現預告四月份亦有可能會削減。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，即使未爆發新冠肺炎疫情前，國泰的營運情況亦一直下挫，除了因為廉航和高鐵的競爭外，國泰的價格競爭力亦較非廉航公司顯得遜色。國泰股價周一收報10.5元，惟黃認為若無利好消息刺激，該公司股價短期內或下試9.6元水平。

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