新冠肺炎：前所未見！中國航空市場勁縮　更不敵葡萄牙

外國傳媒報道，中國的航空市場原本預計將超過美國，成為世界最大的航空市場，但由於新冠肺炎爆發，使航空市場萎縮，已從第3位下滑到第25位，連葡萄牙也不如。

由於中國爆發以湖北省為中心的新冠肺炎疫情，航空公司紛紛削減了運力，使航空業陷入困境。據OAG Aviation Worldwide數據顯示，從1月20日至2月17日，全球航空公司從中國的服務中減少了約170萬個座位，佔運力近80%。同時，中國的航空公司在國內削減了1,040萬個座位。

OAG高級分析師John Grant說：「在我們的記憶之中，沒有哪件事情會像冠狀病毒這樣，給運力造成如此巨大的破壞性影響。在許多方面，它凸顯了中國市場對於航空業的重要性，以及隨着新市場和旅行者湧現，航空服務正迅速地全球化。」

許多航空公司已暫停飛往中國的航班，以遏制病毒的傳播。據OAG的數據，從中國到香港和台灣的座位總數在5周內下降了25萬，而中國的三大航空公司將國際運力削減了80至90%。

Grant說：「對某些航空公司的損害及對其發展的長期影響，可能持續到疫情之後。」

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