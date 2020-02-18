新冠肺炎：中國經濟何時復原？答案係...

外國傳媒報道，目前在中國抗擊冠狀病毒疫情的過程中，全球經濟面臨的最大問題是，中國經濟需要多久才能恢復正常運轉。政府管控措施和外出顧慮，影響了各行各業的生意。同時，由於缺少人手，工人被困在家鄉或在接受兩周隔離，許多工廠仍未復工。

彭博經濟研究報告顯示，中國經濟上周產能利用率可能只有40至50%。以下數據追蹤了中國作為世界第2大經濟體，仍未恢復運轉的部分到底有多少：

【人員流動】

今年春節前夕，搭乘飛機、火車、汽車和輪船的出行人次與去年同期大致相同，但自1月25日鼠年第一天以來，下降幅度就已非常明顯了。平均而言，每天出行人次大約只有20%，這意味着數百萬人仍然沒有重返工作崗位。長途客車僅被允許以50%的運力運行，以減少病毒傳播風險，積壓的出行需求將需要很長時間才能得以滿足。

【工業需求】

儘管一些公司，特別是大型國有工業公司和醫療設備公司已提高了產量，但電力需求仍然遠遠低於一年中這個時候應有的水平。電力數據和中國東海岸製造業腹地目前狀況表明，中國大部分工業產能仍處於閒置狀態。

能源和清潔空氣研究中心引述衛星數據稱，假日過後的一周，二氧化氮排放量較2019年同期下降36%。

對上海及周邊地區109家美國製造業公司的一項調查顯示，儘管上周有近70%的公司在營運，預計到本周將有90%以上的公司恢復營運，但仍有78%的公司表示，他們沒有足夠的員工來運作一條完整的生產線。

中國經濟何時復原？答案是確實未知...

－－－－－－