新冠肺炎：新加坡豪擲逾300億抗疫救經濟 停加消費稅
2020年02月18日 15:13
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新加坡財政部長王瑞傑(Getty Images圖片)
新加坡財長王瑞傑發表年新一年度財政預算案，為應對新冠肺炎對經濟的打擊，宣布動用56億新加坡元(約312億港元)支持企業和消費者，當中40億坡元針對援助面臨工資成本的企業，受惠行業包括旅遊、航空及餐飲，其餘是提供額外生活補助，尤其向低收入家庭。
王瑞傑又表示，基於目前經濟形勢，當地不會於2021年上調消費稅(GST)，稅率將維持於7%。
新加坡迄今錄得逾70宗新冠肺炎確診個案，而受旅遊限制影響，每日遊客減少最多2萬人，估計當地今年旅遊業收益將下跌25%至30%。
新加坡貿工部周一率先調低當地今年經濟預測，由原本預期增長介乎0.5至1.5%，削至介乎收縮0.5%至增長1.5%，並稱前景未明朗。
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