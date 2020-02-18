市場料今年私宅落成量22022伙　按年增六成

市場預計，今年私人住宅落成將顯著上升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年私人住宅落成量將按年大增六成，有22,022個。數字是2004年後新高。而2019年私宅落成只有13,643個，按年跌三成，為四年新低。他估計，由於去年有不少項目延遲落成，導致落成量飄忽，同時，一手空置稅亦打亂樓市的供應進度。

該行選取85個可望於2020年落成的項目，合共提供22,022個單位，數字按年增加8,379個，升幅61%。數字將會超過2018年的20,968個，為約十六年的新高。

當中新界區有37個項目，合共15,233伙。數字按年增7,254個，上升91%。數字將會是2002年後的十八年新高。落成量較多的地區計有屯門及大埔，各佔4,831及4,281伙。

至於九龍區有28個項目，合共5,347個單位。按年上升2,077個，升幅64%。落成量較多的地區有觀塘及長沙灣。而港島區佔20個，合共1,442伙。按年少950個，跌幅40%。數字將是2013年後的七年新低。落成量較多地區有北角及半山區。

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