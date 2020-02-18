中金：19隻中概股或來港上市 集資規模逾2600億元
2020年02月18日 15:34
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內地券商中金公司發表報告，認為繼阿里巴巴(09988)之後，另有19隻在美國上市的中資公司(中概股)有望來港上市，潛在融資金額料約340億美元(約2,652億港元)，將有助激活港股，鞏固香港在全球股權融資市場中的領先地位。
該行表示，結合未來滬深港通機制的升級及恒生系列指數規則調整，可能會進一步吸引「北水」南下，逐步改善港股及A股的市場生態、鞏固香港國際金融中心的地位。
中金主要根據四大條件篩選234家中概股公司，包括屬於新經濟消費、科技、醫藥等領域；市值在400億港元以上等。初步符合上述條件的中概股共有19家，總市值約3,400億美元，假設這些公司在未來1至2年逐步來港上市，平均發行10%左右新股，潛在融資金額或高達340億美元。
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