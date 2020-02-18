【市後重點睇】人民幣跌穿7算　道期挫160點

2020年02月18日 16:14
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數處99.17，離岸人民幣(CNH)兌每美元再度失守「七算」，低見7.0076，港匯報7.7678，美元兌日圓處109.7。歐元兌美元報1.0832，英鎊仍企1.3關樓下。金價升見1,589美元。國際油價冧1%，布油及紐油分別報56.74及51.33美元。道指期貨跌160點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國2月紐約州製造業指數
    ●恒生指數收市跌429點或1.54%，報27,530點。滙控股價挫2.78%，報57.75元。主板成交1,013億港元。https://bit.ly/2vGCPo4
    -黃偉豪指大市未轉勢，新經濟股仍可吸。
    -國泰預告業績遜去年，股價急挫逾3%。
    -冠君產業信託全年可分派收入增2%，考慮朗豪坊減租。
    ●獅王業績：
    -滙豐全年稅前盈利133億美元，按年倒退32%。https://bit.ly/2P3IsDq
    -滙豐料未來3年最多裁員3.5萬人。
    -滙豐擬進行45億美元削支計劃，CEO位仍懸空。
    -羅尚沛指股價跌幅有限，長情股東仍可食息。
    -市場唔收貨！滙豐股價大跌超過3%。
    -滙豐指疫情或對中港預期信貸損失造成影響。
    -恒生銀行去年純利增2.5%，略遜預期。https://bit.ly/2uKwxUo
    ●A股農藥股下跌，病毒防治股炒上。https://bit.ly/2vL0uDW
    ●日股跌逾百點，韓澳股偏軟。
    ●【大行報告】
    -澳門賭場快復工，摩通料2月賭收仍要跌80%。https://bit.ly/38GGXD2
    -花旗及高盛上調騰訊目標價。
    ●新冠肺炎：
    -太古城錄確診！唐宮閣累減160萬易主。
    -經濟學家料疫情將把日本推向衰退。
    -特步已成立疫情應對委員會。
    -國資委指央企所屬生產型子企復工率逾80%。
    -研究指疫情影響全球超過500萬家企業。
    -大摩料今年智能手機需求因疫情下滑。
    -必和必拓指疫情不利大宗商品市場表現。
    -H＆M內地284家門店仍暫時停業。
    -在華美企缺工人復產，勢加快撤離速度。
    -澳洲央行料疫情削弱上半年出口增長。
    -中國金屬出口商面臨訂單取消及賠違約金。
    -傳銅鑼灣隆堡柏寧頓酒店4月起結業。
    -香港至少17家酒店要求員工放無薪假。
    -新加坡豪擲56億新加坡元(約312億港元)抗疫救經濟。
    -騰訊雲支援派籌App，助市民買防疫用品。
    ●【共度時艱】D2 Place向租戶商討2月租金減免安排。
    ●全球經貿戰：美擬對出口中國的尖端技術實施新限制。
    ●深水埗項目：最少收到17份意向書。
    ●南韓1月進口日貨大減36%，呢樣跌幅達98%...
    ●調查：香港行政人員低估「企業信譽」重要性。
    ●畢馬威料港府今年財赤477億元，明年或擴大。
    ●中金：19隻中概股或來港上市，集資規模逾2600億元。
    ●各界促撤辣：投資者料撤辣後，業主不再輕易劈價。
    －－－－－－
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。