【市後重點睇】人民幣跌穿7算 道期挫160點
2020年02月18日 16:14
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美匯指數處99.17，離岸人民幣(CNH)兌每美元再度失守「七算」，低見7.0076，港匯報7.7678，美元兌日圓處109.7。歐元兌美元報1.0832，英鎊仍企1.3關樓下。金價升見1,589美元。國際油價冧1%，布油及紐油分別報56.74及51.33美元。道指期貨跌160點。
●市後關注點
-21:30 美國2月紐約州製造業指數
●恒生指數收市跌429點或1.54%，報27,530點。滙控股價挫2.78%，報57.75元。主板成交1,013億港元。https://bit.ly/2vGCPo4
-黃偉豪指大市未轉勢，新經濟股仍可吸。
-國泰預告業績遜去年，股價急挫逾3%。
-冠君產業信託全年可分派收入增2%，考慮朗豪坊減租。
●獅王業績：
-滙豐全年稅前盈利133億美元，按年倒退32%。https://bit.ly/2P3IsDq
-滙豐料未來3年最多裁員3.5萬人。
-滙豐擬進行45億美元削支計劃，CEO位仍懸空。
-羅尚沛指股價跌幅有限，長情股東仍可食息。
-市場唔收貨！滙豐股價大跌超過3%。
-滙豐指疫情或對中港預期信貸損失造成影響。
-恒生銀行去年純利增2.5%，略遜預期。https://bit.ly/2uKwxUo
●A股農藥股下跌，病毒防治股炒上。https://bit.ly/2vL0uDW
●日股跌逾百點，韓澳股偏軟。
●【大行報告】
-澳門賭場快復工，摩通料2月賭收仍要跌80%。https://bit.ly/38GGXD2
-花旗及高盛上調騰訊目標價。
●新冠肺炎：
-太古城錄確診！唐宮閣累減160萬易主。
-經濟學家料疫情將把日本推向衰退。
-特步已成立疫情應對委員會。
-國資委指央企所屬生產型子企復工率逾80%。
-研究指疫情影響全球超過500萬家企業。
-大摩料今年智能手機需求因疫情下滑。
-必和必拓指疫情不利大宗商品市場表現。
-H＆M內地284家門店仍暫時停業。
-在華美企缺工人復產，勢加快撤離速度。
-澳洲央行料疫情削弱上半年出口增長。
-中國金屬出口商面臨訂單取消及賠違約金。
-傳銅鑼灣隆堡柏寧頓酒店4月起結業。
-香港至少17家酒店要求員工放無薪假。
-新加坡豪擲56億新加坡元(約312億港元)抗疫救經濟。
-騰訊雲支援派籌App，助市民買防疫用品。
●【共度時艱】D2 Place向租戶商討2月租金減免安排。
●全球經貿戰：美擬對出口中國的尖端技術實施新限制。
●深水埗項目：最少收到17份意向書。
●南韓1月進口日貨大減36%，呢樣跌幅達98%...
●調查：香港行政人員低估「企業信譽」重要性。
●畢馬威料港府今年財赤477億元，明年或擴大。
●中金：19隻中概股或來港上市，集資規模逾2600億元。
●各界促撤辣：投資者料撤辣後，業主不再輕易劈價。
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