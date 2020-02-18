【市後重點睇】人民幣跌穿7算　道期挫160點

美匯指數處99.17，離岸人民幣(CNH)兌每美元再度失守「七算」，低見7.0076，港匯報7.7678，美元兌日圓處109.7。歐元兌美元報1.0832，英鎊仍企1.3關樓下。金價升見1,589美元。國際油價冧1%，布油及紐油分別報56.74及51.33美元。道指期貨跌160點。

●市後關注點

-21:30 美國2月紐約州製造業指數

-黃偉豪指大市未轉勢，新經濟股仍可吸。

-國泰預告業績遜去年，股價急挫逾3%。

-冠君產業信託全年可分派收入增2%，考慮朗豪坊減租。

●獅王業績：

-滙豐料未來3年最多裁員3.5萬人。

-滙豐擬進行45億美元削支計劃，CEO位仍懸空。

-羅尚沛指股價跌幅有限，長情股東仍可食息。

-市場唔收貨！滙豐股價大跌超過3%。

-滙豐指疫情或對中港預期信貸損失造成影響。

●日股跌逾百點，韓澳股偏軟。

●【大行報告】

-花旗及高盛上調騰訊目標價。

●新冠肺炎：

-太古城錄確診！唐宮閣累減160萬易主。

-經濟學家料疫情將把日本推向衰退。

-特步已成立疫情應對委員會。

-國資委指央企所屬生產型子企復工率逾80%。

-研究指疫情影響全球超過500萬家企業。

-大摩料今年智能手機需求因疫情下滑。

-必和必拓指疫情不利大宗商品市場表現。

-H＆M內地284家門店仍暫時停業。

-在華美企缺工人復產，勢加快撤離速度。

-澳洲央行料疫情削弱上半年出口增長。

-中國金屬出口商面臨訂單取消及賠違約金。

-傳銅鑼灣隆堡柏寧頓酒店4月起結業。

-香港至少17家酒店要求員工放無薪假。

-新加坡豪擲56億新加坡元(約312億港元)抗疫救經濟。

-騰訊雲支援派籌App，助市民買防疫用品。

●【共度時艱】D2 Place向租戶商討2月租金減免安排。

●全球經貿戰：美擬對出口中國的尖端技術實施新限制。

●深水埗項目：最少收到17份意向書。

●南韓1月進口日貨大減36%，呢樣跌幅達98%...

●調查：香港行政人員低估「企業信譽」重要性。

●畢馬威料港府今年財赤477億元，明年或擴大。

●中金：19隻中概股或來港上市，集資規模逾2600億元。

●各界促撤辣：投資者料撤辣後，業主不再輕易劈價。

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