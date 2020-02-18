歐股早段跟隨亞股跌勢　半導體重災

受亞股走勢及歐洲個股消息拖累，歐股3大指數早段受壓，當中英國富時100指數報7,393點，跌39點或0.53%；德國DAX指數報13,697點，跌86點或0.63%；法國CAC指數報6,056點，跌29點或0.49%。

法國鐵路公司阿爾斯通(Alstom)同意，以高達67億美元的價格，收購加拿大龐巴迪公司的鐵路業務。阿爾斯通股價在早市交易中下跌了2.3%。

意大利銀行Intesa Sanpaolo擬以48.6億歐元，收購國內競爭對手Ubi Banca。Ubi Banca股價飆22%，Intesa則上漲2.6%。

德國工業巨頭蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)已確定了兩個潛在的私人財團，以向其出售價值160億歐元的電梯業務。蒂森克虜伯股價下跌2.3%。

蘋果公司表示，季度收入將受新冠肺炎疫情打擊，歐洲半導體股首當其衝，其中Dialog Semiconductor下跌4%，而ASMI，AMS和意法半導體均冧3%以上。

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