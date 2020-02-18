獅王業績：鄧聲興料滙豐再大跌機會微

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，滙豐業務屬全球性，去年受環球經濟增長放緩及中美貿易戰影響，盈利倒退是無可避免，加上今年初爆發新冠肺炎疫情，市場普遍認為滙豐已步入經營環境最壞的時期。公司股價自去年起下挫逾兩成，他相信上述因素已反映在股價，股價再度大跌機會不大。

鄧氏續指，滙豐今、明兩年暫停股份回購的確對股價造成下行壓力，但同時承諾維持派息水平，相信逾7厘的息口仍具吸引力，中長期投資者可逐步吸納。

鄧氏關注滙豐未來架構重組及裁員，令短期開支增加，影響未來數年的盈利表現。惟提升盈利增長動力較強的零售銀行及財富管理業務比例，以及重點開拓亞洲市場，則有助改善現時經營困局。

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