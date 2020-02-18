達芙妮去年核心品牌同店銷售按年跌20%

2019年全年，作為業務轉型的關鍵舉措之一，集團繼續調整管道組合及整合零售網絡，導致淨關閉2,288個銷售點。於2019年12月31日，集團核心品牌業務合共有360個銷售點。

隨着新型冠狀病毒爆發，中國大陸實施各種限制和措施，集團指目前營業的核心品牌銷售點佔其總數不足10%。因此，現時面對的風險為倘若有關限制延長，則可能會進一步限制核心品牌銷售點的營業，此或會對集團營運及財務表現產生不利影響。

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