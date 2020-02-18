數碼通半年少賺20%　派中期息14.5仙

集團主席郭炳聯稱，流動通訊業務的市場競爭在短期內將持續激烈，近期的社會活動及新型冠狀病毒疫情，令香港經濟承受沉重壓力，影響消費開支及企業活動。公司部分業務將會嚴重地受到影響，特別是境內及境外漫遊業務，將因減少外遊而大受影響。

不過，他又說，初步估算於未來5年包括5G服務的資本開支，將不會大幅高於本公司過去5年的資本開支。由於5G網絡的數據處理量和頻譜效益更高，長遠而言，能以更低成本滿足客戶更龐大的數據需求。

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