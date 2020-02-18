數碼通半年少賺20% 派中期息14.5仙
2020年02月18日 16:42
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數碼通(00315)公布，截至去年12月底止半年，股東應佔溢利按年下降20.1%，至2.65億港元，主要由於手機業務盈利能力下降、到港旅客人數大減以致境內漫遊業務顯著下跌，以及於過往期間的流動通訊基建設施和資訊科技系統投資導致折舊增加。期內集團服務收入上升3%至24.12億元，每股盈利23.7仙，派中期股息每股14.5仙。
集團主席郭炳聯稱，流動通訊業務的市場競爭在短期內將持續激烈，近期的社會活動及新型冠狀病毒疫情，令香港經濟承受沉重壓力，影響消費開支及企業活動。公司部分業務將會嚴重地受到影響，特別是境內及境外漫遊業務，將因減少外遊而大受影響。
不過，他又說，初步估算於未來5年包括5G服務的資本開支，將不會大幅高於本公司過去5年的資本開支。由於5G網絡的數據處理量和頻譜效益更高，長遠而言，能以更低成本滿足客戶更龐大的數據需求。
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