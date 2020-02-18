新冠肺炎：深圳控股旗下租戶獲減租　涉逾2億人幣

公司回應與企業共度難關，並落實減租減負措施，寬免非國有企業、科研機構、醫療機構和個體工商戶2個月租金，受惠企業及個體工商戶逾7,000家。初步預計，深圳控股旗下物業減免租金約2.2億元人民幣。

另外，為加強疫情防控工作，深圳控股的工地將不早於3月1日復工，工程進度將受到影響。集團正在制定應對方案：按照今年工期安排，延遲復工並未對2020年計劃竣工的重點項目中的重要工程節點產生明顯影響。

集團又指，目前現金充裕，截至2019年底，深圳控股管理帳統計現金餘額約122億港元。根據集團內部預計，假設第一季未產生任何預售的情況下，現金餘額將維持在約110億港元的水平。短期債務方面，上半年約32億港元到期，下半年約35億港元到期。目前融資渠道暢通，無流動性壓力。

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