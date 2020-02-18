獅王業績：滙豐控股未止瀉　倫敦股價較港收市再低2%

由於業績遠遜預期，滙豐午後股價跌幅曾擴大至逾3%，低見57.5港元，收市跌仍2.78%，報57.75元。不過，該股在英國倫敦股價未止瀉，更跌穿了香港即市低位，折合約56.7港元，較周二(18日)香港收市價再低1.82%。

祈耀年指出，該行僅為削減成本設立目標，而未有定下職位削減目標。不過，因應該未來3年將進行涉資45億美元削減支出計劃，預期員工總數將於2022年減少3.5萬人至20萬人。他提醒，集團每年自然流失已達2.5萬人，另外亞洲、香港及中國仍為集團投資及增長的重心，未來會因應投資情況創造更多職位。

至於新冠肺炎疫情於中港擴散，祈耀年相信疫情影響只屬短期，並不會改變中國以及亞洲的長期增長機會，集團不打算改變業務策略。

滙控財務總監邵偉信預計，疫情將使集團第一季的撥備增加，影響規模將視乎疫情維持時間。集團正針對疫情採取合理的應急計劃，部分零售及房地產領域的客戶遇上明顯困難，但至目前為止，集團的信貸情況仍然強勁。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，滙豐業務屬全球性，去年受環球經濟增長放緩及中美貿易戰影響，盈利倒退是無可避免，加上今年初爆發新冠肺炎疫情，市場普遍認為滙豐已步入經營環境最壞的時期。公司股價自去年起下挫逾兩成，他相信上述因素已反映在股價，股價再度大跌機會不大。

鄧氏續指，滙豐今、明兩年暫停股份回購的確對股價造成下行壓力，但同時承諾維持派息水平，相信逾7厘的息口仍具吸引力，中長期投資者可逐步吸納。

鄧氏關注滙豐未來架構重組及裁員，令短期開支增加，影響未來數年的盈利表現。惟提升盈利增長動力較強的零售銀行及財富管理業務比例，以及重點開拓亞洲市場，則有助改善現時經營困局。

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