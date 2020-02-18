新冠肺炎：印度謠言食雞會感染　家禽業驟失14億

外國傳媒報道，印度產業官員表示，由於社交媒體流傳「雞隻」會導致感染新冠肺炎，導致當地雞肉需求下滑、價格幾乎大跌五成，使印度家禽產業過去3個星期以來，已損失130億盧比(約14億港元)。

由於當地數百萬小型養雞戶受衝擊，大豆和粟米生產者也受影響，這類用作飼料的商品過去3個星期跌價8%。家禽公司Anand Agro董事長Uddhav Ahire表示，許多人們因相信謠言而停止食雞，需求突然下滑，導致雞價急跌。其中，肉雞價格已從1月約每公斤70盧比(約7.62港元)下跌至35盧比(約3.81港元)，目前徘徊每公斤40盧比(約4.35港元)，意味着農民蝕錢。

有業界指出，由於雞價下跌，產業每天損失1.2億盧比(約1,300萬港元)。

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