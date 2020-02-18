全球經貿戰：中國3月2日起撤696項美商品額外關稅

中國政府宣布，自3月2日起，排除因貿易戰對696項美國商品加徵的關稅，其中包括特定醫療設備，以及豬肉和牛肉。

根據中國國務院關稅稅則委員會公布的清單，符合加徵關稅豁免的美國商品，包括病員監護儀、輸血設備、血壓測量儀器及器具、超音波診斷儀、核磁共振設備、腎臟透析設備、治療用呼吸器具，以及內視鏡等。

這份「可申請排除商品清單」，還包含豬肉、牛肉和海鮮等多種食品。此外，大豆、液化天然氣與原油等重要農業和能源進口品也在清單上。

中國稅委會表示，這項措施目的為了「更好滿足中國消費者日益增長的需要」，在一定期限內實施，並基於商業考慮，對自美國進口商品的企業給予支持。中國當局將自3月2日起，接受企業申請關稅豁免。

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