新冠肺炎：中國歐盟商會警告抗生素等藥物面臨短缺

外國傳媒報道，中國歐盟商會主席Joerg Wuttke警告，疫情衝擊製藥業供應，若問題無法短期內解決，全球恐面臨抗生素等藥物短缺。

事實上，印度製藥巨企Cipla近期早已警告，受疫情殃及，全球製藥廠面臨原料供應短缺危機，若中國原料斷供，業界恐要停產。該公司行政總裁Umang Vohra指出，除非中國恢復原料生產，否則大多數製藥廠的原料庫存，將在2月底耗盡。他又透露，若中國工廠停工到2月底之後，將對供應鏈造成巨大影響，疫情已令業界囤貨，並開始抬價，可能引發市場恐慌搶購，最終勢必導致藥價飆升。

中國是全球製藥供應鏈之一，提供包括抗生素、糖尿病用藥、止痛藥、抗愛滋病毒療法等的關鍵原料。有分析指，印度高達70%的製藥原料倚賴中國進口。

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