新冠肺炎：全球攬炒格！波斯灣國家經濟遭多重打擊

外國傳媒報道，波斯灣國家不但正面對油價大跌之苦，新冠肺炎疫情引發的旅行禁令，更衝擊着該區經濟。評級機構標準普爾周一(17日)發表報告指出，考慮到中國經濟在全球經濟活動中的重要性，加上低油價和地緣政治不確定性影響，會對波斯灣經濟前景帶來負擔。

目前中國在波斯灣地區國家的出口額中，佔比介乎阿聯酋的4.2%到阿曼的45.1%之間。因此，阿曼今年經濟下行風險高於其他該區國家。沙特阿拉伯今、明兩年財政赤字亦恐佔國內生產總值(GDP)達7.4%及8.1%。

此外，沙特、巴林、卡塔爾、阿曼、科威特等國都難逃旅遊業蕭條的影響，當中尤以阿聯酋的杜拜打擊最大，2019年杜拜接待近100萬中國遊客。

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