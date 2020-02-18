【疫市求生】開源不成諗節流？教你3招月慳1萬

新冠肺炎肆虐下，打工仔要開源談何容易，只好諗方法節流！事實上，若果大家善用社會資源以及妥善理財，隨時每月可省下近1萬港元，幫你度過難關！

這一代的香港人難捱！「一代養三代」可能是你我的生活寫照。究竟如何從「三代」入手，諗節流方法？只要留意以下重點。

【從老爸、老媽家用入手：每月慳逾7,000元】

香港經濟放緩，被逼放無薪假的打工仔愈來愈多，供養父母的開支變成閣下的包袱？這可考慮政府給予長者的生活津貼，每月每人津貼為3,585元，老爸及老媽合起來便可獲得7,170元，兩老也可以「粗粗哋」過活！

或許大家以為低下階層的老人家才可申請到上述的津貼，非也。其實只要他們購入了年金產品，亦有機會符合申領資格。

首先，目前政府為長者提供三類津貼。「高齡津貼」讓70歲或以上的長者申請，毋須資產審查，每人每月津貼為1,385元。第二類為「普通長者生活津貼」，讓65歲或以上長者申請，每人每月津貼為2,675元，但設有每月總入息限額，單身人士為7,970元(一般情況下，子女給予的家用不計算在內)，夫婦為13,050元。以及設有資產總值限額(包括儲蓄、現金、非自住本地物業、海外物業以及股票等)，單身人士為35.5萬元，夫婦為53.9萬元。至於上述提及的兩老津貼7,170元，則為「高額長者生活津貼」，讓65歲或以上長者申請，每月總入息限額跟第二類相同，但資產總值限額則下調，單身人士為15.5萬元，夫婦為23.5萬元。

講真，老人家捱了數十年，總會有點儲蓄！但若果資產已超越15.5萬元，便可以購入年金，以合規途徑把儲蓄「降低」，便能符合領取資格。值得注意的是，年金的投保保費不計算為資產，但所得的固定年金(按月、按季或按年分派)則會按月平均攤分計算，只要長者們未來收取平均每月入息不逾7,970元，便可以申請生活津貼。舉例來說，某長者本身有資產70萬元，本身不符合第二及第三類生活津貼的申請條件，若其把60萬元購入由香港年金公司的年金，首次保證每月年金為3,480元(各保險公司年金計劃有別)，理論上其亦可以獲得上述近3,600元津貼。大家是時候諗諗計啦！

【從仔女學費人手：每月慳逾1,600元】

作為中產的你，可能子女們正就讀私立或直資中學，而每月數千元的學費，對仍有工開、仍有收入的閣下而言，可能只是小數目。然而，香港失業率開始拉升，萬一閣下丟掉飯碗，仔女的學費自然令你頭痛。

其實閣下可申請學校的學費減免計劃，讓子女繼續在原來的學校就讀。以兒子入讀位於港島區的聖保羅書院為例，2020至2021年度學費40,400元，假設閣下及太太年收入共120萬元，只有一自住物業，則該家庭未能取得學費減免。惟一旦其中一方失業，家庭年收入急降至只有40萬元，則學費減免額達到50%，每年節省20,200元，每月平均省下約1,683元。

【從自己手機及上網費入手：每月慳700元】

都市人冇帶手機出街隨時慘過冇帶銀包，但手機月費亦是慳錢的來源。市面上的流動數據計劃價格不一，如果你碰巧在未來數月內需要續期，不妨先格好價錢，揀一個價廉物美又適合自己的計劃，順道每月慳少少。

例如一家3口原本用開A公司的「全速」服務計劃，攜機上台月費438元，每人有20GB本地數據，3人每月合共付1,314元。若轉至B公司的4.5G全速本地服務計劃，每月248元，同樣各有20GB本地數據，3人每月合共744元，亦即每月共節省570元。

另外，已經很少用的家居電話計劃可索性結束，每月再慳50元。此外，家居寬頻上網計劃亦可諗諗，按照比較平台MoneyHero的資料，光纖入屋寬頻上網月費由118元至238元不等，為了慳，每月百元也得省下來！從手機月費、家居電話以至家居上網費諗諗，每月亦可省回720元。

為了「抗逆」，就要慳慳慳！明天(19日)節流專題第二擊，話你知點樣「激慳」！！

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