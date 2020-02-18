藥明生物組合營訂立疫苗生產合同 涉234億元
2020年02月18日 17:48
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藥明生物(02269)公布，於2020年2月14日，公司與上海海利生物技術共同設立的合營企業WuXi Vaccines Ireland Limited(藥明海德)，與疫苗合作夥伴就疫苗產品訂立總合約生產合同。
據此，藥明海德須於愛爾蘭建設集原液及製劑生產，以及質量控制實驗室於一體的綜合疫苗生產基地，並為疫苗合作夥伴生產及供應若干疫苗產品，初步期限由2020年2月14日起至2039年12月31日，且疫苗合作夥伴可額外續新3年，總合約價值最高達約30億美元(約234億港元)，預期基地將於2022年開始營運。
該公司認為，訂立疫苗生產合同開創了疫苗行業全新合作模式、表明集團享譽全球疫苗CDMO(合同開發與生產外包)業務市場，並展示集團領先的技術優勢和全球高標準質量體系。
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