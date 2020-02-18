藥明生物組合營訂立疫苗生產合同　涉234億元

據此，藥明海德須於愛爾蘭建設集原液及製劑生產，以及質量控制實驗室於一體的綜合疫苗生產基地，並為疫苗合作夥伴生產及供應若干疫苗產品，初步期限由2020年2月14日起至2039年12月31日，且疫苗合作夥伴可額外續新3年，總合約價值最高達約30億美元(約234億港元)，預期基地將於2022年開始營運。

該公司認為，訂立疫苗生產合同開創了疫苗行業全新合作模式、表明集團享譽全球疫苗CDMO(合同開發與生產外包)業務市場，並展示集團領先的技術優勢和全球高標準質量體系。

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