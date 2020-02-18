定心丸！恒生未擬精簡人手或裁員 熱門部門仍招聘

恒生去年全年合共派息8.2元，按年增9.33%，財務總監梁永樂表示，銀行派息政策取決於盈利表現、監管要求、資本運用等多個因素，該行會每年檢討派息政策，穩步派息仍為長期目標，而去年派息水平維持63%。

去年恒生中國除稅前溢利增長接近一倍。鄭慧敏形容內地業務表現相當不錯，然而佔該行整體業務仍然偏少，相信即使未來內地經濟轉差，亦不會對整體業績表現有太大影響。

該行早前推出多項金融紓困舉措，她指客戶反應仍需時觀察，對資產質素的影響目前仍過早判斷，若新冠肺炎如「沙士」時維持短時間，對業務影響則輕微，然而一旦長時間持續，影響客戶風險胃納，銀行的預期信貸損失(ECL)亦會因而受壓，會密切留意疫情變化。

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