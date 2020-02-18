數碼通：疫情無礙5G服務年中推出

她說，疫情確實令經濟不景，惟市場對5G亦有一定期待，實際上客情況還要視乎5G手機的選擇、應用場景多寡、用戶體驗等因素而定。然而，按照南韓等已經推出5G服務的地區的經驗，5G速度顯著提升且時延大幅縮短，其網絡體驗上的改進應該有助提高流動服務的每月每戶平均收入(ARPU)。

首席財務總監陳啟龍表示，數碼通去年下半年盈利下滑的一個原因，乃來港旅客及離境港人人數減少拖低漫遊服務收入，暫時難估計疫情對今年上半年漫遊服務收入的打擊幅度，公司會透過尋求減租等途徑控制成本。他表明，公司會維持全年派息比率在75%。

主席郭炳聯於業績通告中提到，數碼通未來5年資本開支計及5G也不會比過去5年大幅增加。陳啟龍進而補充，其實建設5G網絡的成本有望比4G還低，不會出現公司早年推出4G服務首1、2年投資大增的問題，「除非5G服務推出之後好多人用，用多咗好多data就另計」。數碼通截至今年6月底財年的資本開支介乎6億至6.5億元，除5G外，還包括商業系統升級和數碼化等。

科技總裁鄒金根解釋，數碼通當年建設4G時初期鋪設一張全新的網絡，惟5G的會與4G結合，而且公司有3.3、3.5、26/28GHz多個5G頻譜供靈活運用。建網速度控制得宜，就可降低成本。他又說，5G基站天線用電量無疑較大，惟耗電效益之後會隨技術改善，對比4G的漲幅不會超過20%。

陳啟龍指，基站電費本來就佔公司總營運開支不夠2%，遠不及員工的25%，「管員工成本緊要啲」。

鄒金根相信，毫米波(26/28GHz)網絡已經準備就緒，目前不是技術有障礙，而是市場需求問題，預期12個月內會有支援毫米波的5G手機面世。葉安娜提到，毫米波頻段會用於港島和九龍若干人多的熱點。

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