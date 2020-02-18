新冠肺炎：佳寧娜管理層減人工三成　主席削半支薪

董事會會密切注意新型冠狀病毒的發展及作好一切復工的準備，在政府容許和疫情改善的情況下盡快恢復內地的正常運作。

為與集團及其僱員共度時艱，董事會主席馬介欽由2月1日起暫時減薪50%，為期兩個月，而其他執行董事及高級管理層亦由2月1日起減薪30%，為期兩個月。公司正密切監察市埸狀況的進一步發展，並適時採取相應的應對措施。

截至去年9月底業績顯示，佳寧娜旗下味皇餐飲集團於香港經營餐廳，當中包括以「味皇」、「嚐味」及「樂天廚房」為品牌的連鎖餐廳，以及以「麵皇」為品牌的中國北方麵食店。去年以「嚐聚」為新品牌的新東南亞菜餐廳開業。

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