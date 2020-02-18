新冠肺炎：佳寧娜管理層減人工三成 主席削半支薪
2020年02月18日 18:29
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佳寧娜(00126)公布，由於最近新型冠狀病毒爆發，集團各項業務受到重大影響，為配合當地政府的防疫政策，集團於內地大部份的業務自2月初至今仍未復工。公司已在香港和內地採取一系列緊急應變措施，特別是成本控制措施，包括調整工時、休假及放無薪假和減薪等，藉以把疫症爆發對營運及財務的影響降至最低。
董事會會密切注意新型冠狀病毒的發展及作好一切復工的準備，在政府容許和疫情改善的情況下盡快恢復內地的正常運作。
為與集團及其僱員共度時艱，董事會主席馬介欽由2月1日起暫時減薪50%，為期兩個月，而其他執行董事及高級管理層亦由2月1日起減薪30%，為期兩個月。公司正密切監察市埸狀況的進一步發展，並適時採取相應的應對措施。
截至去年9月底業績顯示，佳寧娜旗下味皇餐飲集團於香港經營餐廳，當中包括以「味皇」、「嚐味」及「樂天廚房」為品牌的連鎖餐廳，以及以「麵皇」為品牌的中國北方麵食店。去年以「嚐聚」為新品牌的新東南亞菜餐廳開業。
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