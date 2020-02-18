新股專輯：富石金融暗盤炒高16%
2020年02月18日 18:52
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周三(19日)即將首掛的富石金融(02263)，於輝立和耀才暗盤收市價雙雙做好。據輝立交易平台顯示，該股暗盤高開18%報0.59港元，最高見0.65元，收報0.58元，較招股價0.5元，高16%。成交5,700萬股，涉資約3,344.25萬元，以每手1萬股計，每手帳賺800元。
耀才暗盤平台顯示，富石金融暗盤高開20%報0.6元，最高見0.61元，收報0.58元，較招股價0.5元高約16%，成交533萬股，涉資312萬元。
富石金融周二(18日)早上公布招股結果，每股發售價定為0.5元，為招股價範圍的下限；集資淨額約8,870萬元。於新冠肺炎疫情下，香港公開發售仍錄超額認購約129.35倍。每手1萬股計，認購1手中籤率為20.01%，最少認購90手、即90萬股，才可穩獲1手。
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