新股專輯：富石金融暗盤炒高16%

耀才暗盤平台顯示，富石金融暗盤高開20%報0.6元，最高見0.61元，收報0.58元，較招股價0.5元高約16%，成交533萬股，涉資312萬元。

富石金融周二(18日)早上公布招股結果，每股發售價定為0.5元，為招股價範圍的下限；集資淨額約8,870萬元。於新冠肺炎疫情下，香港公開發售仍錄超額認購約129.35倍。每手1萬股計，認購1手中籤率為20.01%，最少認購90手、即90萬股，才可穩獲1手。

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