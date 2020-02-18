新冠肺炎：傳內地貨櫃車司機人手短缺　凍肉被積存

外國傳媒引述消息透露，出於中國為控制疫情而實施的旅行限制，使運輸貨櫃的貨櫃車司機人手短缺，諸如天津、上海、寧波等港口，正累積愈來愈多的進口冷凍肉類貨櫃。

消息人士表示，目前尚不清楚中國各港口營運何時恢復正常，因從其他城市返回的貨櫃車司機將被隔離檢疫14天，且對貨櫃車的運輸限制仍然存在。此外，各港口維持冷凍貨櫃電力的限額已快用盡，也有部分貨船被告知，應轉至香港或中國其他地點卸貨。

報道亦指出，中國為南美、歐洲和美國的大宗肉類進口國，而該國為緩解非洲豬瘟造成的供應短缺，一直增加肉類購買量。中國海關數據也顯示，中國2019年的肉類和碎肉進口量按年增近50%，達到創紀錄的620萬噸。

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