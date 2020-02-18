大行報告：瑞銀指滙控將資產置於亞洲有助派息
2020年02月18日 19:31
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瑞銀發表報告，指滙豐控股(00005)去年第四季稅前虧損39億美元，主要由於錄得73億美元商譽減值撥備所致。經調整稅前盈利為44億美元，高於該行預期6%，收入亦高於該行預期4%，抵銷部分成本和減值未符預期。
瑞銀指，新一輪重組業務計劃將於2022年完結，主要針對重新配置資產，包括減少歐洲非實體分隔銀行業務(NRFB)，但巴塞爾協議三之後的風險加權資產(RWA)在目前水平上大致保持不變。管理層目標收入增長為2%，以及降低5%經營開支，料有形股本回報率為10至12%。
瑞銀又指，因應維持RWA水平，公司將調整資產由低回報的地方，調配至高回報的市場，包括亞洲和中東市場，相信有助短期內支付其派息。瑞銀對滙控短期持審慎態度，目標價為530便士，折合約59.55港元，評級為「中性」。
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