大行報告：瑞銀指滙控將資產置於亞洲有助派息

瑞銀指，新一輪重組業務計劃將於2022年完結，主要針對重新配置資產，包括減少歐洲非實體分隔銀行業務(NRFB)，但巴塞爾協議三之後的風險加權資產(RWA)在目前水平上大致保持不變。管理層目標收入增長為2%，以及降低5%經營開支，料有形股本回報率為10至12%。

瑞銀又指，因應維持RWA水平，公司將調整資產由低回報的地方，調配至高回報的市場，包括亞洲和中東市場，相信有助短期內支付其派息。瑞銀對滙控短期持審慎態度，目標價為530便士，折合約59.55港元，評級為「中性」。

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