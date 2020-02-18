深度解構：新冠肺炎嚇壞全球　何解仲有平Yen？

近年爆發中美貿易戰、中東及朝鮮半島局勢緊張，以至最近新冠肺炎疫症肆虐，日圓依然未能打破橫行悶局。就以最近期而言，環球資產市場深受新冠肺炎打擊，作為避險資產的日圓兌港元不跌反升。每百日圓兌港元由2月初的高位7.16附近跌至周二(18日)的7.07水平。有分析認為，即使如此，日圓的避險功能仍不能抹煞。

日圓之所以成為避險貨幣，主要是日本擁有龐大的海外資產，這解釋當日本本土發生災難，如2011年的地震和海嘯，日圓不跌反急升，因為當時日本投資者大舉班資回國。

日圓過去1年波動有限，於介乎105至112兌每美元徘徊，期內亦只介乎116至128兌每美元上落，這或反映日本的經常帳盈餘的組成部分近年出現變化，紓緩升值了壓力。

近年日本的貿易盈餘一直縮減，反觀，金融投資及海外投資設廠的規模卻增加，後兩者有別於出口，無需定期把資金調回國。此外，日本投資者紛紛衝出海外，為尋求較高回報，以1月為例，日本退休基金吸納破紀錄海外債券。

大和證券高級外匯分析員石月幸雄指出，海外投資的收入原則上不會回流日本，而近期日圓跟隨美元上升，令部分交易員錯誤地質疑日圓的避險地位。自2018年開始計，日圓兌美元雖僅升2.5%，但日圓兌G10一籃子貨幣卻漲12%。

日生基礎研究所高級經濟師上野剛志認為，雖然美元強勢掩蓋了日圓的升勢，但日圓的低風險性質不變，相信難見避險情緒高漲時，日圓會遭到拋售。

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