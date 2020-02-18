花旗：維持滙豐控股「沽售」評級　因為...

該行引述滙控周二(18日)公布的最新目標，即於2022年底前，削減風險加權資產總值超過1,000億美元；進行45億美元的新一輪削減支出計劃；以及普通股權一級資本比率維持14至15%。該行預測至2022年滙控有形股本回報率(ROTE)為11%。

該行又指，香港區收入仍面臨不利因素。去年第4季凈利息收入按年升3%，按季跌1%，主因是貸款增長溫和，以及淨利息收益率收窄。該行指，滙控於上季因香港經濟惡化而額外撥備了5,600萬美元，香港區2019財年撥備總額為1.38億美元，相信仍未反映新冠肺炎疫情的影響。

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