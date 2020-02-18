樓價UPDATES：二手劈價成風　業主難再企硬

樓市去向未明，多區二手市湧現劈價成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●柴灣杏花邨24座中層8室，實用面積614方呎，三房間隔，望少海景，去年8月放盤叫價約1,250萬元，受市況影響，今年1月份已減至約1,050萬元，最終以約1,000萬元成交，累積減幅約2成，實用呎價約16,287元。

●西灣河嘉亨灣6座低層E室，實用面積約527方呎，兩房間隔，座向東南，望避風塘海景，本月中開始放盤，業主原開價1,000萬元，經議價後微減7萬元或0.7%，最終以993萬元沽出，實用呎價約18,843元，原業主於2010年12月以約548萬元購入，持貨10年帳面獲利約445萬元，物業升值約81%。

●北角城市花園3座高層G室，實用面積792方呎，套三房間隔，去年12月放盤，叫價1,475萬元，當時叫價較市價平約3至4%，直至近日業主態度回軟，吸引多組客大膽還價，終以1,338萬元易手，實用呎價16,894元，低於銀行估價1,478萬元，原業主於1996年3月以475萬元買入，持貨24年帳面獲利863萬元，單位升值182%。

●西半山嘉兆臺2座低層C室，實用面積972方呎，套三房間隔，望城市景，以1,968萬元易手，實用呎價20,247元，原業主於1996年1月以696萬元買入，持貨24年帳面獲利1,272萬元，單位升值183%。

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九龍

●荔枝角美孚新邨1期百老滙街23號高層J室，向樓景，三房間隔，實用面積約464方呎，以680萬元放盤數個月後，獲區內客接洽，議價後減價63萬元，以約617萬元成交，實用呎價約13,297元，低市價5%至6%，新買家為首置客，在「無睇樓」情況下拍板入市。

●長沙灣喜盈高層E室，實用面積526方呎，兩房間隔，上月初開價930萬元，期間曾調低至860萬元，現以839.8萬元交吉成交，累減90.2萬元，實用呎價15,966元，新買家為外區客，見近日市況回軟，即趁機與業主議價，無樓睇情況下仍願意拍板入市。

●西南九龍帝峯‧皇殿8座中層A室，實用面積1,278方呎，四房連雙套房間隔，另設工人套房，單位座向正南方，可享開揚市景，議價後以3,154萬元易手，實用呎價24,679元，原業主於2010年9月以1,638萬元購入，持貨近9年半，轉手帳面獲利1516萬元離場，單位期內升值93%。

●奧運站維港灣7座高層C室，望海景，三房間隔，實用面積約911方呎，以2,400萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價200萬元，以約2,200萬元成交，實用呎價約24,149元，新買家為家庭客，睇樓兩次入市，原業主於2002年2月以約571.3萬元購入，轉售帳面賺約1,628.7萬元，物業升值約2.85倍。

●黃大仙居屋富強苑富裕閣中層4室，實用面積645方呎，三房間隔，原先開價620萬元，未補價第二市以593萬元成交，減價27萬元，減幅4.4%，實用呎價9,194元，原業主早於1997年購入上述單位，當時作價285萬元，持貨23年至今轉售，帳面獲利308萬元，單位期內升值約1.8倍。

●茶果嶺麗港城38座低層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，望海景，本月初叫價968萬元連租約放售，至周日(2月16日)放下鎖匙後半天隨即沽出，成交價950萬元，較原叫價低18萬元或約1.9%，實用呎價約13,828元，原業主於2012年12月以約608萬元購入，現轉手帳面獲利約342萬元。

●將軍澳維景灣畔13座極高層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，享山海雙景，去年9月叫價990萬元放售，日前以838萬元沽出，大幅減價152萬元或約15%，實用呎價約16,660元，原業主約於2009年5月以約343.8萬元購入，持貨約11年轉手帳面獲利約494.2萬元，物業升值約1.4倍。

●將軍澳新寶城1座高層H室，實用面積約644方呎，三房連一套房間隔，遠望海景，以952萬元獲承接，實用呎價約14,783元，原業主約於2011年1月以約506萬元購入，持貨約9年轉手帳面獲利約446萬元，物業升值約88%。

●將軍澳清水灣半島6座中層C室，實用面積523方呎，兩房間隔，成交價735萬元，實用呎價14,054元，原業主於2008年9月以273萬元購入，持貨11年半轉手帳面獲利462萬元離場，單位升值約1.7倍。

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新界

●馬鞍山天宇海1A座高層B室，實用面積962方呎，套三房間隔，開價約1,400萬元，日前減至1,350萬元，獲買家還價後以1,308萬元承接，實用呎價13,597元，原業主於2017年以1108萬元購入單位，持貨3年沽出帳面獲利約200萬元，單位升值約18%。

●馬鞍山居屋錦泰苑錦培閣低層1室，實用面積517方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價490萬元，終以471萬元沽出，實用呎價9,110元，原業主於2010年3月購入上述單位，當時作價120萬元，持貨近10年至今轉售，帳面獲利351萬元，期內升值近3倍。

●馬鞍山居屋福安花園2座低層D室，實用面積568方呎，三房間隔，享海景，放盤一星期，已補價自由市場開價680萬元，減價32萬元，減幅4.7%，獲買家以648萬元承接，實用呎價11,408元，原業主於2017年2月以約566萬元購入上址，當時已補地價，持貨三年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利82萬元，單位期內升值14%。

●馬鞍山新港城R座中層8室，實用面積約369方呎，兩房間隔，原先叫價約650萬元，區內首置客在已睇樓約3個月，故議價至約623.8萬元成交，實用呎價約16,905元，原業主於2016年8月以約462.8萬元購入，轉手帳面獲利約161萬元，物業升值約35%。

●西貢萬宜山莊雙號屋，建築面積2,100方呎，四房間隔，享海景，連天台約700方呎，叫價1,680萬元，終以1,660萬元易手，建築呎價7,905元，原業主於2010年6月以1,100萬元購入，持貨至今沽售，帳面獲利560萬元，單位9年多升值51%。

●沙田濱景花園5座高層G室，實用面積554方呎，套三房間隔，去年8月放盤，當時叫價970萬元，其後2月初累減至838萬元，最終以815萬元獲買家承接，減幅高達16%，實用呎價14,711元，原業主於2000年8月購入上述單位，當時作價203.8萬元，持貨19年多至今沽售，帳面獲利611.2萬元，期內升值3倍。

●沙田第一城39座中層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，望內園景，放盤兩星期，原叫價540萬元，速以528萬元成交，實用呎價18,592元，原業主於2012年11月購入，當時作價318萬元，持貨七年多至今沽售，帳面獲利210萬元離場，單位期內升值66%。

●沙田第一城本月暫錄約9宗成交，最新錄得19座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，以531萬元易手，實用呎價16,239元，原業主則於1997年以209萬元購入單位，持貨23年沽出帳面獲利322萬元離場，單位升值約1.5倍。

●沙田帝堡城8座中層D室，實用面積547方呎，兩房一廳間隔，望園景，放盤一個半月，原叫價830萬元，以758萬元沽出，減價72萬元，減幅8.7%，實用呎價13,857元，原業主於1999年12月購入，當時作價301.4萬元，持貨20年多至今沽售，帳面獲利456.6萬元離場，單位期內升值1.5倍。

●沙田溱岸8號3座高層C室，實用面積1,398方呎，四房連雙套房間隔，以2,498萬元獲承接，實用呎價17,868元，原業主於2016年以2250萬元購入單位，持貨4年沽出帳面獲利248萬元離場，單位升值約11%。

●粉嶺居屋欣盛苑E座低層10室，實用面積401方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價418元獲承接，實用呎價10,424元，原業主則於1994年以約53萬元一手購入上址，當時單位未補地價。

●粉嶺花都廣場4座低層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，日前以492萬元易手，實用呎價約13,297元，原業主約於2016年11月以約400萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約92萬元，物業升值約23%。

●元朗尚悅13座高層B室，實用面積403方呎，兩房間隔，新近獲用家斥資555萬元承接，實用呎價13,772元，原業主於2013年1月以361萬元一手買入單位，持貨約7年，帳面獲利約194萬元，升值約54%。

●元朗YOHO MIDTOWN第6座低層F室，實用面積685方呎，套三房間隔，開價980萬元，減價12萬元，新近以968萬元沽出，實用呎價14,131元，原業主於2012年4月以560萬元買入單位，持貨約8年，帳面獲利約408萬元，升值約73%。

●天水圍居屋天頌苑K座中層5室，實用面積650方呎，三房連套房間隔，獲區內綠表客為鄰近家人居所，方便照應，決定以未補價第二市場價454.8萬元即睇即買，實用呎價為6,997元，原業主於2013年以約195萬元購入至今，持貨6年多，轉手帳面升值約260萬元。

●屯門居屋景峰花園2座低層D室，實用面積400方呎，兩房一廳設計，獲區內首置客垂青，加上原業主增加議幅，累積減價達75萬元，決定即睇即買，已補價自由市場售375萬元，實用呎價為9,375元，稍低於市場價。

●屯門豫豐花園10座中層B室，實用面積450方呎，兩房兩廳設計，減租200元，獲外區租客以月租10,800元承租，實用呎租24元，若以同類型單位現時的銀行估值約539萬元計算，單位的租金回報率為2.4厘。

●青龍頭豪景花園2日3宗細單位成交，其中2座高層E室，實用面積358方呎，兩房間隔，最初開價430萬元，現以420萬元成交，實用呎價11,732元，新買家為同區上車客，見屋苑近日連錄兩伙細戶減價成交，不敢怠慢，積極議價入市。

●過去5日荃景圍一帶二手屋苑最少錄得8宗成交，包括荃灣中心6座低層B室，實用面積380方呎，兩房間隔，上周末吸引多組客戶排隊睇樓，終以438.8萬元成交，實用呎價約11,547元，原業主2012年9月以238萬元購得，轉手帳面獲利200.8萬元，升值約84%。

●青衣翠怡花園同日連錄減價成交，其中2座低層G室，實用面積約368方呎，兩房兩廳間隔，叫價550萬元，減價至530萬元沽出，減幅4%，實用呎價約14,402元，而2座另一個低層B室，由叫價540萬元減至525萬元易主，減幅約3%。

●東涌東環1B座高層9室，實用面積約484方呎，兩房連套房間隔，望園景，原業主叫價約650萬元放盤，由於過年前同類型單位曾以約630萬元易手，同區租客議價至621萬元後承接，減幅近半成，實用呎價約12,831元，原業主於2015年10月以約574.2萬元購入，轉手帳面獲利約75.8萬元，物業升值約13.2%。

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