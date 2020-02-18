有錢都唔識使？ 美國人未用禮券逾1500億元

理財公司Bankrate.com進行的調查顯示，美國市場上未兌現的禮品卡和商店現金積分高逾200億美元(約1,560億港元)，超過一半美國成年人約有167美元某種形式的未使用信貸，包括航空公司的回贈現金。

調查續顯示，家庭收入超過8萬美元的人，未使用信貸最多，有297美元；其後是有小孩子的人，未使用信貸有274美元，之後是千禧世代，有234美元。

這些數字並不誇張，星巴克於去年12月底止的未兌現禮品卡金額就有17億美元，單是第四季就售出4.25億美元禮品卡；零售商Target截至去年11月2日止未兌現禮品卡金額亦達6.83億美元。

Bankrate.com分析員羅斯曼表示，近四分之一美國成年人會任由禮品卡過期報廢，令人驚訝，但其實禮品卡和商店信貸都是現金，持有時間愈長愈有可能失去，更甚者，相關公司可能會破產。

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