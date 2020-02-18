冧市啟示？基金經理樂觀程度降溫　但現金水平下降

美國銀行基金經理調查顯示，憂慮內地新冠肺炎爆發衝擊，淨18%受訪者預期未來12個月全球增長加速，比率較1月份調查的36%顯著下降，新冠肺炎亦被視為第3大尾部風險，而超過一半受訪者表示，美國科技或增長股是最擁擠交易。不過，基金經理持有現金水平，由前一個月的4.2%降至4%，創2013年3月以來最低。

受訪基金經理又預期，標指會於3,470點見頂，較上周五收市有2.7%上升空間，並預期10年期美債孳息上半年會維持在1.4厘至2%水平。此外，淨54%受訪者認為美元估值過高，是自2002年以來最高。美銀策略員Michael Hartnett表示，調查顯示投資者的樂觀程度雖較1月份下降，但仍維持「非理性看好」。

值得留意的是，往績顯示，現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯。目前基金經理已連續多個月維持偏低現金，預示着短線股市有機會再向上，同時也要小心「大戶派貨」。

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