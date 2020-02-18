方正及北大資源控股股東被銀行申請重整
2020年02月18日 22:44
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方正控股(00418)及北大資源(00618)分別公布，近日獲控股股東北大方正集團告知，有關北大方正收到北京市第一中級人民法院的通知。據該通知，北京銀行股份向法院申請對北大方正進行重整。截至目前，該重整申請是否被法院受理，以及北大方正是否被要求進入重整程序尚不確定。
方正控股確認，上述事件目前對該公司業務運營無重大不利影響，該公司目前財務狀況良好且擁有足夠現金以維持現有業務。該公司將持續關注上述事件的進展，以及向北大方正的應收帳款的狀況。北大方正一直被外界視為具有國有控股背景，但該集團早於去年已因債券違約而引起市場關注。
另一國企違約事件亦有新進展！由青海省國資委控股的青海省投資集團早前公布，同屬青海省國資委旗下的國臻國際作為要約人，向青海省投旗下三筆美元債的債權人提出收購，多位債權人曾對外表示不滿要約條件，但市傳國臻國際已收到接受要約條件的債券金額合共4.59億美元，佔三筆相關債券總規模8.5億美元的54%。
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