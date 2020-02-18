方正及北大資源控股股東被銀行申請重整

方正控股確認，上述事件目前對該公司業務運營無重大不利影響，該公司目前財務狀況良好且擁有足夠現金以維持現有業務。該公司將持續關注上述事件的進展，以及向北大方正的應收帳款的狀況。北大方正一直被外界視為具有國有控股背景，但該集團早於去年已因債券違約而引起市場關注。

另一國企違約事件亦有新進展！由青海省國資委控股的青海省投資集團早前公布，同屬青海省國資委旗下的國臻國際作為要約人，向青海省投旗下三筆美元債的債權人提出收購，多位債權人曾對外表示不滿要約條件，但市傳國臻國際已收到接受要約條件的債券金額合共4.59億美元，佔三筆相關債券總規模8.5億美元的54%。

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