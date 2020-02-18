勝捷企業發盈喜 料去年淨利潤大增
2020年02月18日 23:04
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勝捷企業(06090)發正面盈利預告，指於今年2月已就重建事宜獲得市區重建局的書面批准，且公司自新加坡土地管理局獲悉新加坡土地管理局將向公司發出要約，規範所有權限制，以反映物業作為工人宿舍、培訓中心及輔助商業用途的獲批准用途。在公司接納要約後，新加坡土地管理局原則上同意將現有租約自2032年9月延長至2057年11月。因此，現有租約下的物業用途將自2032年9月延長至2057年11月，延長額外25年，用作工人宿舍。
公司又指，預期2019年第四季及2019年的淨利潤將錄得大幅增加，此乃主要由於因獲得重建批准就物業確認約33%的估值收益。基於董事會當前可得資料，Knight Frank Pte Ltd於去年12月底對物業的估值為2.84億新元(獲得估值收益約7,000萬新元)。
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