勝捷企業發盈喜　料去年淨利潤大增

公司又指，預期2019年第四季及2019年的淨利潤將錄得大幅增加，此乃主要由於因獲得重建批准就物業確認約33%的估值收益。基於董事會當前可得資料，Knight Frank Pte Ltd於去年12月底對物業的估值為2.84億新元(獲得估值收益約7,000萬新元)。

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