朗詩地產澄清不存在再融資風險
2020年02月18日 23:05
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朗詩地產(00106)公布，注意到惠譽於2月16日發布的報告「惠譽：新型冠狀病毒疫情導致7%的受評中國企業的再融資風險上升」中，提到公司於2月至6月到期的資本市場債務面臨高的再融資風險。財新網2月18日的報道「中小房企現再融資壓力惠譽給出6家高風險上市企業名單」中也有相關提及。
公司認為，惠譽及財新網對於公司的相關表述是不符合事實的，公司於2019年底一年內到期債務約24億元人民幣(下同)(未經審計)，現金餘額約47.6億元(未經審計)，現金短債比為1.98：1(未經審計)，公司於1月在境外市場成功發行2億美元公募債用以置換4月到期的2億美元債，完成置換後，一年內到期債務下降至10億元(未經審計)，現金/短期債務比率提升至4.76：1(未經審計)，並不存在惠譽所稱的「再融資風險」。
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