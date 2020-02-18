朗詩地產澄清不存在再融資風險

公司認為，惠譽及財新網對於公司的相關表述是不符合事實的，公司於2019年底一年內到期債務約24億元人民幣(下同)(未經審計)，現金餘額約47.6億元(未經審計)，現金短債比為1.98：1(未經審計)，公司於1月在境外市場成功發行2億美元公募債用以置換4月到期的2億美元債，完成置換後，一年內到期債務下降至10億元(未經審計)，現金/短期債務比率提升至4.76：1(未經審計)，並不存在惠譽所稱的「再融資風險」。

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