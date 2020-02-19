德勤又劈炮 兩月辭35企
2020年02月19日 00:03
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德勤‧關黃陳方會計師行（德勤）又「劈炮」！計及捷隆控股(01425)周二(18日)的公告，近期德勤已連環辭任多家本港上市公司的核數師職位，兩個月來累計公司總數更高達35家。
據捷隆控股公告，因為沒法與德勤就截至去年底止年度之審計費用達成共識，德勤決定辭任該公司核數師，由周二起生效。該公司相信，更換核數師對有關財年的審計工作並不構成重大影響，並會繼續監察相關的情況。
公司並表示，已委任國衛會計師事務所為新核數師，昨日起生效，任期直至公司下屆周年股東大會結束為止。
據本報統計，單自去年12月中至今，德勤合共向35家上市公司提出有關核數師的辭任，涉及的上市公司遍及主板及創業板，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
德勤近期辭任多家上市公司核數師的原因，普遍為雙方無法就審計費用達成共識，其他原因亦包括因應當前工作流程可動用的內部資源等。
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