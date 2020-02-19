德勤又劈炮　兩月辭35企

據捷隆控股公告，因為沒法與德勤就截至去年底止年度之審計費用達成共識，德勤決定辭任該公司核數師，由周二起生效。該公司相信，更換核數師對有關財年的審計工作並不構成重大影響，並會繼續監察相關的情況。

公司並表示，已委任國衛會計師事務所為新核數師，昨日起生效，任期直至公司下屆周年股東大會結束為止。

德勤近期辭任多家上市公司核數師的原因，普遍為雙方無法就審計費用達成共識，其他原因亦包括因應當前工作流程可動用的內部資源等。

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