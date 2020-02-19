澳門本月賭收料插逾80%
2020年02月19日 00:23
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澳門賭場快將復工，惟多家券商都不看好賭場重開後的生意。
澳門賭場因新冠肺炎疫情而早前遭勒令暫停運作15天，並可於周四(20日)凌晨零時起恢復營業，可是多家券商都不看好賭場重開後的生意。其中，摩根大通更直指，縱然賭場重開，但當地2月賭收估計仍要按年收縮逾80%。
摩通解釋，恢復營運對博彩業的基本情況幫助不大，尤其是內地尚未批准個人遊和旅行團到訪澳門的申請，抵澳的交通班次仍非常少，都削弱賭場生意的復甦力。
此外，澳門政府又規定外來勞工返當地工作需要隔離14日才能復工，加上物流受到阻礙，將打擊當地建築工程，計劃中的新賭場或因而要延期幾個月才能開業，牽涉包括澳博控股(00880)的上葡京、銀河娛樂(00027)的第3期項目，以及金沙中國(01928)的倫敦人翻新工程等。
暫時未知個人遊何時回復，該行估計3月澳門賭收將會收縮超過50%，第1季和全年賭收亦料按年收縮50%和12%，賭企的全年EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)料收縮約20%。
澳門政府亦要求賭場實行多項措施，包括職員要戴口罩、量體溫，賭枱之間要保持較大距離等。
瑞銀發表研究報告，指這些措施目的是要維持8.4萬個業內從業員的生計，多於期望賭場生意能迅速回復。而事實上，內地入境澳門旅客大幅減少，以2月16日計單日計只得約1,400人次，較去年平均每天7.65萬人次大為收縮。
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