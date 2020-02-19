【財經要聞】滙控少賺三成　全球大裁員

重組措施未有挽回投資者信心，拖累該行股價昨日急挫2.78%，收報57.75元。至於滙控美國預託證券(ADR)股價周二早段報56.11元，較港低1.64元。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，去年滙控經調整除稅前盈利則升4.86%，至222.12億美元。受惠成本控制改善，期內核心營運指標收入增長率，高於支出增長率3.1%。

若果單計去年第4季，受73億美元商譽減值和10億美元英國銀行徵費支出拖累，滙控錄得除稅前虧損達到38.97億美元。

去年滙控歸屬普通股股東純利按年急跌52.65%，至59.69億美元，仍維持全年每股派息0.51美元，祈耀年表明擬維持派息水平。不過，鑑於未來兩年將會進行大規模重組，直至2022年起才會恢復回購股份計劃。

滙控重組及裁員計劃備受市場關注。祈耀年指出，該行未有定下職位削減目標，但因應未來三年將會削減支出，難免出現職位流失，預期員工總數將於2022年減少約15%，至20萬人。

不過，祈耀年向亞洲區員工派定心丸，指亞洲、香港及中國仍為集團投資及增長的重心，未來會因應投資情況創造更多職位。

消息透露，滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝亦向員工發出內部電郵，指該行未來三年風險加權資產將由表現欠佳的市場，重新分配給亞洲和中東地區，強調隨集團繼續投資於亞洲區，集團職位流失對區內影響輕微。

展望滙控的新目標，包括於2022年底前，削減風險加權資產總值超過1,000億美元，並提出45億美元的削減支出計劃，將2022年的經調整支出基礎降至310億美元或以下。

另方面，滙控昨亦重提有形股東回報率(ROTE)目標，冀於2022年達10至12%。ROTE為反映股東資金及盈利表現的重要指標，惟去年滙控的ROTE按年下跌0.2個百分點，至8.4%。

不過，滙控預計將於二二年前產生約60億美元重組支出，以及約12億美元的資產出售成本，大部分的重組支出將於今、明兩年產生。

精簡集團架構方面，滙控將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併，另將零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務，整合成全新的財富管理及個人銀行部門。此外，該行將地區匯報的範圍由7個減少至4個，並重組環球職能部門及總部以配合新架構。

值得留意的是，滙控行政總裁之位至今仍然懸空，該集團仍在進行評選工作，並預期會依照原定時間於6至12個月內作出委任，意味結果最遲將於8月出爐。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，市場普遍認為滙控已步入經營環境最壞的時期，相信負面因素已反映於股價上，料未來再大跌機會不大，該行逾7%的股息率仍具吸引力，中長期投資者可逐步吸納。

－－－－－－