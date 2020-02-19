新冠肺炎：紐約期金升穿1600美元　創近7年新高

新冠肺炎疫情對全球市場的威脅尚未解除，避險情緒持續升溫，國際金價上揚，紐約期金於周二(18日)報每安士1,599.4美元，升13美元或0.8%，一度高見1,601.4美元，創自2013年4月以來新高。

投資者正消化新冠肺炎疫情對企業帶來的打擊，其中，蘋果公司預警至3月季度的收入將低於預期。消息影響美股道指周二下挫276點或0.94%，報29,122點。

紐約白銀期貨報每安士18.03美元，升29.6美仙或1.7%，有望超越1月24日收市價。

GoldSeek行政總裁Peter Spina認為，相信本周和下周金價將於1,600美元的水平波動，如果突破這個關口，有可能在未來數月再衝高到1,700美元至1,900美元。

不過，他續說，如果未能突破1,600美元，金價可能會在更多月內持續於1,500美元左右。Spina稱，多項因素利好着金價表現，認為如果考慮到通脹，美國國債孳息曲線正處於負收益；至於減息亦支持金價走勢。

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