歐股收市受壓 滙豐倫敦股價挫近6%
2020年02月19日 01:03
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歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報7,382點，跌51點或0.69%；法國CAC指數收報6,056點，跌29點或0.48%；德國DAX指數收報13,681點，跌102點或0.75%。
滙豐控股公布2019年列帳基準除稅前盈利按年倒退近33%，至133.47億美元，遠遜市場預期。臨時行政總裁祈耀年預告一系列業務重組「大手術」，包括今、明兩年暫停回購股份計劃，更預告至2022年員工總數將減少3.5萬人。
滙豐控股於倫敦股價收報555.43便士(折合約56.09港元)，跌5.97%，較港收市低約2.8%。
法國鐵路公司Alstom同意收購加拿大Bombardier的鐵路業務，涉資達67億美元。Alstom股價收跌3.18%。
意大利聯合聖保羅銀行擬以48.6億歐元競購同業Ubi Banca。聯合聖保羅銀行股價收漲2.36%；Ubi Banca急升23.55%。
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