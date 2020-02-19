國際油價靠穩　布油企穩57美元水平

國際油價周二(18日)大致靠穩，紐約期油收報每桶52.05美元，無升跌；布蘭特期油收報每桶57.75美元，8美仙或0.14%。

美國能源資訊署(EIA)最新預計，美國3月頁岩油整體產量每日增加1.7萬桶，至每日917.4萬桶。

市場對油氣行業前景保持審慎。美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，預計石油和天然氣行業將在2020年將資本支出削減10%至15%。

資管公司Tortoise主管Brian Kessens估計，受新冠肺炎疫情影響，今年全球石油需求增速可能會減少每日30至40萬桶，短期內油價的主要驅動因素是油組與俄羅斯之間關於是否進一步減產的討論。

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