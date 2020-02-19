【專家點評】王昕媛：老藥新用能治疫情？哪些藥廠得益？

在2020年2月17日的國務院聯防聯控機制召開新聞發布會上，磷酸氯喹被點名，明確其在治療新冠肺炎的地位。

甚麼是磷酸氯喹？它是一種用於治療瘧疾的，喹諾酮類抗感染藥物，算是一種老藥。為甚麼這次會老藥新用？

1.氯喹對多種冠狀病毒具有廣譜抑制作用，包括 SARS-CoV、MERS-CoV、HCoV-229E、HCoV-OC43 等。2.這款藥不良反應率低，安全性高。2003年發表在《柳葉刀》雜誌上的文章表示，氯喹和羥氯喹在瘧疾治療中使用半個世紀之久。3.磷酸氯喹注射液和片劑口服常釋劑型都在2019年版國家醫保目錄(甲類)。4.生產磷酸氯喹的產業鏈完整，也就是說該藥一旦推出市場，大量供應不成問題。

除了磷酸氯喹，還有2款藥物被點名了，一個是瑞德西韋，一個是法匹拉韋。最新我們看到2月16號，海正藥業的法匹拉韋拿到國家藥品註冊批件，這將是國內首家法匹拉韋的合法生產企業。

此外，還有多家企業目前在法匹拉韋臨床試驗階段，包括石藥的中奇制藥、解放軍軍事醫學科學院毒物藥物研究所等。而備受矚目的吉利德瑞德西韋，目前在國內已經開展III期大臨床，等待最後結果公布，目前內地多家企業寶石，擁有瑞德西韋的原料藥或者中間體的生產能力，包括：博騰股份、博瑞醫藥、海南海藥、雅本化學、永太科技等。

除了上述3種藥物外，血漿治療也備受市場矚目，我們看到，天壇生物控股的中國生物技術有限公司制備出臨床治療的特異性免疫血漿，目前治療的危重病人超過10人。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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