【專家點評】沈振盈：港股27500見初步支持

自月初內地A股復市後，恒指從低位26,145反覆回升，周一最高位升至28,055點，升幅約1,900點。雖然市場普遍認為今次升浪，是有中資維穩的成分，但大家亦不能否認，低位的成交極大，股份的貨源已經流入強者手。

從技術走勢分析，恒指於28,000關口前，確實是有阻力，作出回吐也是正常。至於回吐幅度多少，就要視乎疫情的變化而定。只要疫情沒有太大的惡化，相信大市可望在27,500點有支持，最惡劣情況也有望於26,800至27,000點有支持。

從基本面分析，全球經濟確實會受到今次疫情影響而下跌，特別是中港兩地。而且，中國是全球第二大經濟體，對全球各國經濟皆有一定的影響力。故此，今年全球的經濟預測，估計會因今次疫情而被調低。

在此情況下，為何全球股市卻走勢強勁？皆因股市的短期表現，很多時是受情緒及期貨市場的博弈所主導。由於早前出現恐慌性拋售，貨源盡入強者手，加上期指大戶找到很多淡倉做對手，自然會將大市挾高圖利。或者到了疫情平伏後，股市才再度下跌以反映真正的經濟狀況。

今次武漢的肺炎疫情，對經濟的衝擊及影響，確實較2003年沙士為大。原因在於當年中國的經濟地位遠不及現在，對環球經濟的影響不及今天大。故此，就算往後疫情真的受控制，也不能因而對股市走向掉以輕心。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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