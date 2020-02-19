【專家點評】古勝：滙豐切忌心急撈底

事實上，滙控最賺錢嘅業務一直都喺中港兩地，去年深受中美貿易戰打擊，增長已見放緩。今年一開局，又撞着新冠肺炎肆虐，滙控今年的盈利能力，相信大家都心中有數。且集團行政總裁一職依然懸而未決，究竟可唔可以搵到合適人選帶領集團走出困境，真係令唔少長情股東牽腸掛肚。好在集團承諾維持派息水平，現價息率大約有7厘，算是相當吸引。

再睇走勢，該股過去兩年拾級而落，昨單日跌2.78%收報57.75元，一舉跌穿10、20、50日線，料後市仍弱，有機會補回月初的上升裂口即56元附近，短線留意股價可否企穩55至56元支持位，暫時唔好心急撈底。

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