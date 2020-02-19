疫情恐累GDP收縮一成　居港商人：未見過咁慘

香港經濟接連受社會動盪及新冠肺炎疫情打擊，公司裁員或要求放無薪假消息不絕於耳，相信不少人都感受到形勢嚴峻。外國傳媒就訪問了名叫Tom Bennell、已居港長達27年，經歷過1998年亞洲金融風暴、2003年「沙士」，以及2008年金融海嘯的外籍人士。

他的橄欖油公司「Olives and Oils」在香港有20年歷史，供應超過20家香港五星級飯店等食肆，但從去年社會動盪以來，餐飲業「冰封」，該公司的業務也受重創，現在又遇到疫情，令Bennell的兩個兒子要從國際學校退學，以減少開支，若情況無好轉，他可能會離開自1993年以來一直生活的香港。他坦言目前的香港是其見過最糟糕的慘況。

【全球逾500萬家企業受累】

國際商業數據分析機構鄧白氏(Dun & Bradstreet)研究報告更指出，疫情爆發及中國接連大規模封城、叫停廠房復工，恐影響全球逾500萬家企業，其中香港受創或最深。多間機構紛紛警告，疫情隨時迫降今年全球經濟增速，野村證券更預期最差情景下，香港首季本地生產總值(GDP)或按年收縮8.9%，重創香港經濟慘烈程度，隨時可與1998年亞洲金融風暴及2008年全球金融海嘯相比。

該報告指出，屬於疫情重災區的內地省份，與全球商業網絡存有錯綜複雜的關係。截至2月5日為止，內地錄得100宗確診案例或以上的地區，已覆蓋逾90%內地活躍企業、約4.9萬家外商分支機構或子公司。

在內地疫區設子公司的企業之中，總部位於香港的比例更高達49%，美國及日本則分別佔19%及12%。分析指，這些數據均反映疫情將直接打擊全球供應鏈，加上作為全球第二大經濟體，內地增速放緩亦將對全球經濟產生連鎖效應，其中香港經濟更可能首當其衝。

【香港恐全年衰退】

野村表示，於最壞情況下，若內地封城及停廠時間延至今年6月，香港新冠肺炎的確診個案又持續上升，行計及內地經濟的溢出效應，香港首季GDP不但會大跌，第2季GDP亦料按年跌6.5%，全年GDP則更會收縮3.6%。

該行直言，即使於基本情景下，內地疫情減輕及封城措施於3月初放寬，但仍不能低估疫情已對內地經濟造成的嚴重破壞，以及對境外地區經濟增長的衝擊，尤其對香港經濟打擊巨大。

由於疫情波及全球供應鏈，評級機構穆迪已把全球GDP按年增長預測調低0.2個百分點，當中二十國集團(G20)平均增速更料降至2.4%。

事實上，美國商會上海分會表示，上周對109家在上海、蘇州及長三角地區設生產線的在華美國企業進行調查，結果顯示約78%受訪企業稱因防疫措施限制，旗下廠房欠缺足夠勞動力以恢復全面生產。近半數受訪美企更認為，疫情已影響到其全球業務。惟全球資產管理公司貝萊德相信，疫情只會推遲全球經濟反彈，但不會讓經濟增速回升「脫軌」。

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