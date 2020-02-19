【股民熱話】港股第二季極度兇險　點解？

今日係正月廿六日，觀音「開庫」。做得股民，都求偏財，唔少都會喺每年呢個大日子去觀音廟排隊借庫，求平安兼財運亨通！今年經濟咁差，又社會動盪又瘟疫，更加要去祈求保住份工兼百毒不侵。點知今年市區某人氣觀音廟今年竟因抗疫而取消「開庫」活動，即係想「借」都冇得「借」，年年捧場的股友聽到自然係十級霹靂！

講完題外話，又講番正題。其實，喺筆者眼中，新春至今，香港股市經已「開庫」派錢，問題你夠唔夠膽落場執。至於展望後市，筆者認為第二季港股市況會比較兇險，主要有三個原因。

首先，首季至今，大家都在憧憬內地會有幾落力刺激經濟。之不過，當3、4月，大家意識到首季的經濟數據有幾糟糕，以及當局在通脹升溫之下，貨幣政策大受限制，刺激政策力度未如想像，股市承接將備受考驗。

其次係，今年初以來，基本上香港所有行業都充斥着關分店、減薪、裁員等消息。大家可以想像到，到了3、4月，市場進一步掌握疫情的影響和市道復甦所需要的時間，相信屆時唔少企業會落實第二輪裁員減薪計劃，甚至埋單關門止蝕，年中前經濟必將再現寒流。愈來愈多人加入失業大軍，又或者實際收入大減，將進一步減少消費、甚至沽股沽樓套現應急，資產價格沽壓由此而來。

此外，首季股市旺場，美股等海外股市做好，亦為好友送上東風。之不過，美股升至現水平，估值已不算便宜，再加上近日蘋果公司已率先披露受內地新冠肺炎疫情影響，導致iPhone供應受阻及內地需求下降。若美企盈利未及預期，次季美股調整的概率甚高，中、港股市調整的壓力亦頗大。

到底今年係咪「五窮」再現，筆者認為可能性不小。若以術數角度看，今年5月會因土木多星逆行而有變數，信不信由你。首季港股意想不到的「開庫」派錢過後，既已把握高位獲利的話，錢放口袋就要袋袋平安，唔好急住買番貨，忍手為妙，等見到夏季減價大酬賓(Big Sale)，先至好諗慢慢入市撈貨。

東網財經專欄作者帥哥

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