【市前重點睇】金價高見1605美元　道期穩升

美匯指數升上99.44，離岸人民幣(CNH)低見7.0082，港匯見7.7686，美元兌日圓處109.88，英鎊考驗1.3關，歐元報1.0796。金價衝上1,600美元，高見1,605美元。布油漲至57.75美元，紐油高企52.04美元。道指期貨上升。

-蘋果公司預警新冠肺炎肆虐，導致內地生產放慢和智能手機需求下降，今年收入難達之前估計介乎630億至670億美元。Apple全日下跌1.83%，收報319美元。

●對於市況，美國銀行基金經理調查顯示，憂慮內地新冠肺炎爆發衝擊，18%受訪者預期未來12個月全球增長加速，比率較1月份調查的36%顯著下降，新冠肺炎亦被視為第3大尾部風險，而超過一半受訪者表示，美國科技或增長股是最擁擠交易。

●美國財政部公布，去年12月份日本持有1.15萬億美元美國國債，按月減少59億美元；中國持有1.07萬億美元美國國債，按月減少193億美元。

●美國10年期國債孳息率2.38點子，報1.561厘。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,379點，跌151點或0.55%。

●即月恒生指數夜期收報27,348點，跌78點，低水182點，成交22,173張。

●紐約期油收報每桶52.05美元，無升跌；布蘭特期油收報每桶57.75美元，8美仙或0.14%。

●紐約期金於周二(18日)收報每安士1,603.6美元，升17.2美元或1.1%，創自2013年3月27日以來收市新高。

●德國2月歐洲經濟研究中心(ZEW)投資者信心指數降至8.7，較1月的26.7大幅惡化，遠低於市場預期的21.5。

●超越英法！亞洲「三哥」印度進身世界第5大經濟體。

●澳門本月賭收料插逾80%。

●德勤又劈炮，兩月辭35企。

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