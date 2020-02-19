【專家點評】馮宏遠：供應鏈斷裂影響浮現　人民幣承壓

人民銀行近日連環貨幣寬鬆政策，勉強應付到因憂慮武漢肺炎疫情在中國擴散而在中港市場出現的沉重沽壓。然而反彈浪維持接近兩星期，現時水平已相當反映中國放水及部分刺激政策的預期。正如上周所言，中國官方雖然宣布復工，但最關鍵的製造業要完全復工，距離仍相當遙遠。從蘋果公司近日宣布將部分今年推出新產品搬到台灣生產，由此可知疫情對中國供應鏈的影響程度。

【美國再打華為牌】

另一方面，美國似乎並無暫停貿易戰的準備。美國商務部正草擬規例，規定基於美國技術或軟件生產的外國產品受監管，使用美國晶片製造設備的外國廠商，需先取得美國許可才能供貨予華為，其中全球最大晶片代工廠台積電亦受到影響，相信會對華為旗下海思半導體造成沉重打擊。

美國再次打出「華為牌」，既為壓制華為游說歐洲各國5G基建，亦是藉此給予中國警告，首輪貿易協定要求中國增加購買美國農產品，中國如因疫情關係而暫緩執行增購，有可能令美國在貿易議題上施加更多動作。但如期履行承諾，則令本來已見有外匯流失的情況再雪上加霜。具體表現在人民幣匯價之上，短期內離岸人民幣如未能守穩7算以下，有可能會觸發資金進一步獲利回吐，令中港股市回調幅度更深更久。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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